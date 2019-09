Neukieritzsch/Frohburg

Kriminelle suchten am Wochenende mehrere Baustellen in der Region Borna/ Geithain heim. Das wurde am Montagmorgen festgestellt. In Neukieritzsch wurden nahe des Bahnhofes zum Beispiel Werkzeuge gestohlen und Diesel aus Baumaschinen gezapft. In Frohburg machten sich Diebe in der Bahnhofstraße an LKW zu schaffen und stahlen ebenfalls Kraftstoff. Die Höhe der Schäden ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt.

Von es