Frohburg

Gefrorener Boden plus Nässe: Für Autofahrer war der Start in den Montag auf glatter Fahrbahn durchaus riskant. Auf der alten Bundesstraße 95 zwischen Borna und Frohburg verlor eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen.

Die Autofahrerin war mit einem Suzuki am Montagfrüh kurz vor halb fünf auf der Staatsstraße 51 unterwegs. In der Höhe des Frohburger Ortsteils Bubendorf scherte ihr Wagen plötzlich aus. Er prallte in das Buswartehäuschen. Die Frau erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass Straßenglätte Unfallursache war. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Von es