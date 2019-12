Belgern-Schildau

Eine Person ist am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Neußener Straße in Belgern-Schildau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe einer Bushaltestelle: Der Fußgänger überquerte hinter dem wartenden Bus die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Zum Zustand des Verletzten kann noch keine genauere Angabe gemacht werden.

Von fbu