Leipzig

Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Parthenstein am Wochenende eine Garage in Brand gesetzt. Wie genau sie das Feuer entzündet, ist bislang unklar, so die Polizei am Montagmorgen. Durch die Flammen wurde die Garage sowie ein Holzschuppen zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot