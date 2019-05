Oschatz

Feuerwehreinsatz in Oschatz: Wegen des Brandes einer Gartenlaube mussten die Rettungskräfte am Samstag in die Heinrich-Heine-Straße ausrücken. Die Flammen brachen gegen 12.40 Uhr aus, hieß es am Sonntag aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Leipzig.

Die Kammeraden mussten die Laube mit Küche löschen, der Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Wie hoch der entstanden Schaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.

Von jhz