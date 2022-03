Gartenlaube in Trebsen abgebrannt – Rauchsäule weit zu sehen

Trebsen

Weit zu sehen war am frühen Sonntagnachmittag eine schwarze Rauchsäule in Trebsen. In einem Kleingarten zwischen der Bahnhofstraße und der Straße des Aufbau war eine Laube in Brand geraten. Die Feuerwehren Trebsen und Altenhain wurden gegen 14 Uhr alarmiert.

Als die Brandschützer vor Ort eintrafen, stand die Laube voll in Flammen. Es drohte die Gefahr, dass das Feuer auf weitere Gartenhäuschen übergreift. Mit ihrem schnellen Eingreifen können das die Kameraden verhindern. Der Brand war dann auch zügig unter Kontrolle und konnte schließlich abgelöscht werden.

Dennoch entstand Totalschaden an der Gartenlaube. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde nach ersten Angaben vor Ort niemand. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von LVZ