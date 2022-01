Geithain

Ein Brandmelder löste in den Holzwerken Ladenburger in Geithain am frühen Freitagabend aus. Mit vier Fahrzeugen war die Feuerwehr 17 Uhr binnen weniger Minuten vor Ort in dem Unternehmen, in dem es in der Vergangenheit mehrfach zu größeren Bränden kam.

Gabelstapler qualmt

„An einem Gabelstapler gab es eine Rauchentwicklung. Die löste den Melder in einer Halle aus“, sagt Stadtwehrleiter Marco Christen. Ursache dafür war offenbar ein technischer Defekt. Die Situation sei glücklicherweise nicht brenzlig gewesen. „Nach Überprüfung des Melders und der Rücksetzung der Brandmeldeanlage konnten wir die Einsatzstelle an das Unternehmen übergeben.“ Für die 21 Ehrenamtlichen war der Einsatz nach einer halben Stunde beendet. Der Freitag erwies sich für die Geithainer Kameradinnen und Kameraden als ungewöhnlich arbeitsreich: Nachdem am Morgen ein Feuer an der Bahnstrecke gelöscht werden musste, wurden sie kurz nach 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 72 gerufen.

Großbrände verursachten schwere Schäden

Im Sommer 2013 hatte es in dem holzverarbeitenden Betrieb in Geithain ein Großfeuer gegeben. Es hatte mehrere Produktions- und Lagerhallen zerstört. Zwei Jahre später hatte es erneut einen schweren Brand gegeben, der großen Schaden an der Gebäudesubstanz verursachte.

