Geithain

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr am Dienstag Abend in Geithain gerufen. Der Einsatz in der Peniger Straße kurz vor halb elf erwies sich nach Informationen der Polizei zum Glück als etwas weniger dramatisch: Ein auf dem Herd vergessenes Essen war die Ursache für die Rauchentwicklung. Verletzte, so die Polizei, habe es nicht gegeben.

