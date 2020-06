Geithain/Frohburg

Ein PKW, der am Freitagabend auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig unterwegs war, geriet zwischen den Anschlussstellen Geithain und Borna-Süd in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Frohburg und Geithain wurde 21.30 Uhr alarmiert. Sie löschten das Fahrzeug.

Während der Löscharbeiten war die Autobahn 72 in Richtung Leipzig voll gesperrt. Quelle: privat

Totalschaden am PKW

Insassen des Wagens wurden nicht verletzt. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz geht von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers aus. Am PKW entstand Totalschaden. Die Autobahn in Richtung Norden war zeitweise gesperrt; der linke Fahrstreifen konnte nach einer Stunde wieder freigegeben werden.

