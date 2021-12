Geithain

Bis die enormen Schäden, die Rauch und Feuer an und in einem Wohnblock in Geithain-West verursachten, beseitigt sind, vergehen noch einige Tage. Die Wohnungsverwaltung will erreichen, dass alle betroffenen Mieter bis Weihnachten möglichst wieder zurück in ihre Wohnungen kommen. Parallel zu den ersten Reparatur- und Reinigungsarbeiten laufen die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Feuers, das am Morgen des 22. November im Kellergeschoss ausgebrochen war.

Rauch und Flammen: die Goethestraße am 22. November. Quelle: Kai Noeske

Wasser läuft wieder – Brandschutt ist raus

Weil das Feuer Versorgungsleitungen im Untergeschoss des Wohnblocks Goethestraße 6 bis 13 beschädigt und zerstört hatte, lag in der gesamten Zeile kein kaltes Wasser an. Das wurde inzwischen repariert, außer in den Häusern 11 und 12, die von dem Brand in besonderer Weise in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Inzwischen wurden die Treppenhäuser grob vom Ruß gereinigt und der Brandmüll aus dem Keller herausgeschafft. Zudem machte sich der Gutachter der Versicherung ein Bild von dem „Riesenausmaß der Schäden“, wie es Verwalterin Martina Kapitza von der Bornaer Verwaltung Gerhardt beschreibt. Ohne dass abschließend Zahlen vorlägen, müsse man davon ausgehen, dass die erste Prognose der Polizei unmittelbar nach dem Brand, 50 000 Euro nämlich, zu gering angesetzt war.

Verwaltung drückt aufs Tempo

„Wer zurzeit nicht in seiner Wohnung leben kann, wurde anderweitig untergebracht, einige auch in Leer-Wohnungen, die wir ein bisschen möbliert haben“, sagt Kapitza. Es werde straff daran gearbeitet, die Häuser 11 und 12 so schnell wie möglich wieder bewohnbar zu machen. Die Schäden vom Ruß konzentrieren sich auf die Treppenhäuser. Die Wohnungen selbst seien in unterschiedlichem Maß betroffen. „Wir wollen, dass alle Weihnachten wieder in ihrem gewohnten Umfeld begehen können. Garantieren können wir das nicht, aber wir setzen uns sehr dafür ein.“

Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Noch keine Erkenntnisse publiziert die Polizei zur Frage, wie das Feuer entstanden war. „Die Ermittlungen zu dem Fall und auch zu der Brandursache dauern an. Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Therese Leverenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ.de-Nachfrage. Vier Tage nach dem Geschehen, am 26. November, war vom Verdacht der schweren Brandstiftung die Rede gewesen.

Das Feuer, das 13 vermietete Wohnungen vorübergehend unbewohnbar machte, hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Mehr als 20 Frauen und Männer waren aufgrund des starken Qualms eingeschlossen und wurden von der Feuerwehr über Leitern von den Balkonen gerettet. Drei Bewohner kamen mit Rauchgas-Vergiftung in Krankenhäuser.

Von Ekkehard Schulreich