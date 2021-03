Geithain: Schwarzfahrer hängt sich an Regionalexpress

Geithain

Eine lebensgefährliche Trittbrettfahrt sorgte am Dienstagnachmittag auf der Bahnstrecke Leipzig – Bad Lausick – Geithain – Chemnitz für einen Einsatz der Bundespolizei und für Verspätungen. Ein 30 Jahre alter Mann aus Libyen, der im Regionalexpress in Richtung Leipzig unterwegs war, wurde bei einer Kontrolle ohne Ticket erwischt. „Das Zugpersonal schloss ihn deshalb von der Weiterfahrt aus. Als die Regionalbahn anfuhr, sprang der Libyer auf ein Trittbrett und wollte von außen seine Reise fortsetzten“, sagt Polizeisprecher Jens Damrau: „Die Zugbegleiterin wurde durch die Unruhe der Reisenden auf den Vorfall aufmerksam und zog die Notbremse.“

Polizei nimmt den Libyer in Gewahrsam

Der Mann wurde im Zug zum nächsten Halt in Geithain mitgenommen. Dort erwarteten ihn bereits Landes- und Bundespolizisten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen wurde eingeleitet, außerdem ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Eisenbahn-Betriebsordnung. Dieser Verstoß könne in Einzelfällen bis zu 50 000 Euro kosten, so der Sprecher. Durch diesen Vorfall verspäteten sich zwei Züge um in Summe rund 90 Minuten.

Von es