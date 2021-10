Geithain

Teurer Parkplatz-Rempler in Geithain: Ein Pkw Opel wurde am Mittwochnachmittag an einem Supermarkt beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher. Der flüchtete.

Die Kollision ereignete sich am 13. Oktober zwischen 15.05 und 15.20 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Peniger Straße. Die Polizei beziffert den Schaden auf 3500 Euro. Sie bittet Zeugen, sich auf dem Polizeirevier Rochlitz zu melden (Telefonnummer 03737/7890).

Von es