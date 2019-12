Giftalarm im Geflügelbetrieb in Mockrehna

Mockrehna

Katastrophenfall in der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH in Mockrehna. Vermutlich seien Giftstoffe ausgetreten, so ein Feuerwehr-Sprecher vor Ort. Das soll am Montag gegen 10 Uhr passiert sein. Ein Messtrupp des Katastrophenschutzes versucht derzeit, die Quelle für das ausgetretene Gift zu finden.

Mitarbeiter kommen ins Krankenhaus

15 Mitarbeiter des Unternehmens wurde verletzt und sind in Krankenhäuser gebracht worden. Die komplette Schicht aus dem Betrieb – etwa 200 Leute – wurde evakuiert. Sie sind zunächst in der Turnhalle in Mockrehna untergebracht und werden durchgecheckt. Anschließend sollen sie auf Krankenhäuser der Region verteilt werden, für 50 von ihnen ist die Einlieferung in das Leipziger Krankenhaus St. Georg vorgesehen.

Zahlreiche Helfer im Einsatz

Derzeit sind rund 50 Feuerwehrleute vor Ort – aus Oschatz, Mockrehna und Audenhain. Der Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind im Einsatz. Wir berichten, sobald es neue Informationen gibt.

Von lvz