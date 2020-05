Donnerstagmittag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren in und um Grimma nach Kleinbothen gerufen. In einem Einfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. In dem Haus waren Solarplatten gelagert, die in Mitleidenschaft gezogen wurden – es entstanden giftige Gase.