Gnandstein: Strohfeim geht in Flammen auf

Frohburg/Kohren-Sahlis

Strohballen brannten am Donnerstagabend südlich von Gnandstein. Einsatzkräfte von drei Feuerwehren waren an der Brandstelle nahe des Dörfchens Wüstenhain im Einsatz.

Als die Feuerwehren eintrafen, brannte der Feimen in voller Ausdehnung. Quelle: Feuerwehr Kohren-Sahlis

Kontrolliert niedergebrannt

„Da beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits der komplette Strohballen-Haufen in Brand stand, verhinderten die Einsatzkräfte, dass sich das Feuer ausbreiten konnte“, sagt Florian Hensel, Sprecher der Kohren-Sahliser Feuerwehr. Die Kräfte der Wehren Kohren-Sahlis, Jahnshain und Frohburg dämmten die Flammen ein und ließen das Stroh kontrolliert kontrolliert abbrennen. Mit Hilfe eines Radladers wurde das Stroh auseinander gezogen, um an Glutnester heranzukommen. Der Einsatz zog sich bis in die Morgenstunden des Freitags.

Das Feuer war nicht weit von der Wüstenhainer Bebauung entfernt. Quelle: Feuerwehr Kohren-Sahlis

Polizei vermutet Brandstiftung

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Polizei geht allerdings von Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Von es