Groitzsch/Pegau

Die Feuerwehren aus Groitzsch und Pegau sind am Donnerstagmorgen zu mehreren Bränden gerufen worden: 7.40 Uhr heulten die Sirenen, weil der Hang am Friedhof Groitzsch in der Graf-Wiprecht-Straße brannte. Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern standen trockenes Gras und Laub in Flammen. Mit vereinten Kräften konnten die Einsatzkräfte das Feuer zügig löschen.

Zur Galerie Bei Pegau und Groitzsch hat es am Donnerstagmorgen mehrfach gebrannt. Grasflächen standen in Flammen.

Weiteres Feuer am alten Bahndamm zwischen Pegau und Groitzsch

Noch während der Löscharbeiten informierte die integrierte Regionalleitstelle die Feuerwehrleute über ein weiteres Feuer im Bereich des alten Bahndammes an der alten B176 zwischen Pegau und Groitzsch. Dort brannten etwa 50 Quadratmeter Grasland. 27 Kameraden und fünf Fahrzeuge der Feuerwehren Groitzsch und Pegau waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Am Donnerstagmorgen wurde die Stadtfeuerwehr Groitzsch bereits 6.45 Uhr mit der Drehleiter zum Backhaus Hennig gerufen. Hier handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm.

Von LVZ/gap