Frohburg/Greifenhain

Dass die Greifenhainer Ortsdurchfahrt von Frauendorf her wegen einer Baustelle zurzeit gesperrt ist, störte offenbar Unbekannte. In der Nacht zu Sonntag räumten sie kurzerhand die Absperrungen weg und warfen sie in ein Feld. Damit provozierten sie, dass unkundige Autofahrer in die Baustelle fuhren. Die Polizei stellte die Absperrung wieder auf. Sie ermittelt wegen des Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise möglicher Zeugen (Telefon 03433/2440).

Von es