Grimma

Eine Rentnerin ist im Dienstagvormittag bei einem Sturz von einem Hochhaus im Wohngebiet Grimma-Süd schwer verletzt worden. Wie die Polizei vor Ort sagte, sei sie aus einem Fenster ihrer Wohnung in der sechsten Etage gefallen. Sie blieb reglos auf dem Dach des vorgebauten Hauseinganges liegen.

Kameraden der Feuerwehr Grimma helfen bei Bergung des Opfers

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma rückten mit der Drehleiter an, um dem Rettungsdienst bei der medizinischen Erstversorgung noch auf dem Vordach behilflich zu sein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der einen Notarzt einflog.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen. Quelle: Frank Schmidt

Nachdem die Frau medizinisch stabilisiert werden konnten, wurde sie mit einer Personentrage über die Drehleiter nach unten transportiert, wo sie von einem Ärzte- und Sanitäterteam in einem Rettungswagen übernommen wurde. Ersten Angaben zufolge soll sie den Sturz in die Tiefe überlebt, sich jedoch dabei schwerste Verletzungen zugezogen.

Polizei ermittelt vor Ort die Umstände des Sturzes

All das geschah vor den Augen zahlreicher Augenzeugen, die entweder als Passanten am Unglücksort vorbeikamen oder aus ihren umliegenden Wohnungen in der Stecknadelallee entweder vom Fenster oder Balkon aus den Rettungseinsatz beobachtet hatten.

Inzwischen sind Ermittlungsbeamte der Polizei vor Ort eingetroffen, die in der Wohnung des Opfers kriminaltechnische Untersuchungen vornahmen, um die bislang unklare Unglücksursache zu ermitteln.

Von Frank Schmidt