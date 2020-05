Grimma

Erst links überholt, dann auch noch Sachbeschädigung: Die Polizei Grimma sucht nach einem unbekannten Fahrradfahrer, der am bereits am Freitag, dem 15. Mai, einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro verursacht hat.

Radler überholte links

Knapp zwei Wochen ist es her, als ein 80-Jähriger Autofahrer in Grimma an einer roten Ampel hielt und dann mit einem Radfahrer aneinander geriet. Der Mann, der ordnungsgemäß anhielt, wurde im gleichem Moment von einem unbekannten Fahrradfahrer links am Fahrzeug vorbei überholt. Der Fahrradfahrer stellte sein Rad vor dem Pkw ab. Doch als die Ampel auf „Grün“ umsprang, reagierte er zunächst nicht. Dann wollte er die Fahrertür des 80-Jährigen gewaltsam öffnen, doch der hielt diese von innen fest. Das hielt den unbekannten Radler nicht davon ab, es weiter zu versuchen: Er riss an der Tür, wobei die Innenverkleidung des Fahrzeuges beschädigt wurde. Der weitere Verbleib des Radfahrers ist nicht klar. Der Geschädigte erstattete Anzeige. Ihm entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Anzeige

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrradfahrer geben? Zeugen melden sich bitte im Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3, Telefon (03437) 708925 - 100.

Weitere LVZ+ Artikel

Von vag/LVZ