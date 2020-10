Groitzsch: Einbrecher klaut zwei E-Bikes aus Autohaus

Groitzsch

Zunächst schnitt er einen Zaun auf, dann schlug er eine Fensterscheibe ein. Ein Unbekannter ist zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag in ein Autohaus in der Schusterstraße in Groitzsch eingebrochen. Abgesehen hatte er es dabei laut Polizeiangaben auf zwei E-Bikes, die er wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert hat. Der Inhaber des Autohauses bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen und rief die Polizei. Der Stehlschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich, der Sachschaden bei 600 Euro. Die Polizei Borna ermittelt.

Von lvz