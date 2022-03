Groitzsch: In Audigaster Haus alte Munition gefunden

Groitzsch/Audigast

Auf diesen Fund hätte er gut verzichten können. Der Käufer eines Hauses in Audigast hat dort am Sonnabend Aufräumarbeiten durchgeführt. Dabei entdeckte er laut Polizei alte Munitionsteile. Bei dieser ging die Meldung gegen 16.45 Uhr ein, wie das Revier Borna am Sonntag auf Anfrage gesagt hat. Als die Beamten sich vor Ort umgeschaut hatten, informierten sie den Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Da dessen Mitarbeiter bereits zwei weitere Fundstellen andernorts bearbeiteten, dauerte es Stunden bis zu ihrem Eintreffen. Sie kamen wohl erst kurz vor Mitternacht an. Unter den teilweise angerosteten Munitionsteilen sollen sich nach ihren Angaben sowohl Platz- als auch scharfe Patronen befunden haben, so die Polizei. Ob auch eine (Übungs-)Handgranate dabei war, ist mal bestätigt, mal dementiert worden.

Letztlich aber soll der Fund relativ ungefährlich gewesen sein. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die Munition zur Beseitigung mit. Sein Einsatz in Audigast dauerte demnach laut Polizei nur wenige Minuten.

Von LVZ