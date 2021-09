Großbothen: Mercedes kracht gegen Baum und brennt

Grimma/Großbothen

Ein Mercedes prallte gegen einen Baum und fing sofort Feuer: Beherzte Zeugen des Verkehrsunfalls, der auf der Bundesstraße 107 nahe Großbothen ereignete, retteten den Fahrer aus dem Wrack.

Zeugen retten den Verunfallten

Der 52-Jährige war am Sonnabend, 10.30 Uhr, von Großbothen in Richtung Grimma unterwegs. Plötzlich scherte der Mercedes Vito nach rechts aus und stieß frontal gegen einen Baum. Danach schleuderte er in den Straßengraben und ging in Flammen auf. Zeugen holten den Mann aus dem Wagen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Schwerverletzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wehren aus Grimma, Großbothen und Großbardau im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Grimma, Großbothen und Großbardau löschten das Fahrzeug. Die Bundesstraße 107 war während des Einsatzes und der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt. Am Mercedes entstand laut Polizei Totalschaden. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Von es