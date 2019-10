Delitzsch

Großbrand in Delitzsch: Seit dem frühen Abend steht eine Lagerhalle bei den Kreiswerken in Flammen. Das sagte Frank Tuchtefeld von der Leistelle der Feuerwehr in Leipzig. Die Einsatzkräfte sind demnach mit einem Großaufgebot von insgesamt 19 Fahrzeugen vor Ort. Ob der Brand unter Kontrolle ist, war...