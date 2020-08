Großeinsatz der Feuerwehr bei Torgau

Leipzig

Wegen eines Großeinsatzes der Feuerwehr kommt es derzeit zu Behinderungen im Bahnverkehr in Nordsachsen. Es seien rund 30 Fahrzeuge vor Ort, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte am Samstagnachmittag. Das Feuer war nach derzeitigen Erkenntnissen kurz nach Mittag nahe der Bahnstrecke zwischen Torgau und Falkenberg/Elster ausgebrochen. Von dort aus breitete es sich über Wiesen und Felder aus. Es stehe sehr viel Vegetation in Flammen, hieß es.

Aufgrund des Feuers komme es zu starker Rauchentwicklung, so die Feuerwehr. Der Einsatz werde voraussichtlich noch längere Zeit andauern.

Von CN