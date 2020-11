Delitzsch

Bei einem Gewaltverbrechen in Delitzsch ist am Mittwoch eine 35 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Dringend tatverdächtig ist ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte.

Spezialeinheit im Einsatz

Die Polizeisirenen heulten seit den Mittagsstunden. Ein Großaufgebot von Beamten aus Leipzig steuerten eine Eigenheimsiedlung im Norden der Stadt an. Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz versuchten sich zunächst Spezialisten für „Lebensbedrohliche Einsatzlagen“ (LebEL) ein Bildung vor Ort zu machen.

Frau stürzt aus Fenster

In einer Wohnung hatte sich ein Mann verschanzt. Was genau hinter den Hausmauern abgelaufen ist, blieb zunächst unklar. Augenzeugenberichten sei aber eine blutüberströmte Frau aus einem Fenster gestürzt und auf einem Vordach reglos liegen geblieben. Die Feuerwehr habe das 35 Jahre alte Opfer in Sicherheit gebracht. Die Hilfe kam aber zu spät. „Die Frau ist inzwischen leider verstorben“, sagte Leverenz.

SEK überwältigt Mann

Hinzugerufene Kräfte des das Spezialeinsatzkommando (SEK) sicherten zunächst das Umfeld in der Siedlung ab. Das Haus mit weiteren Bewohnern sei evakuiert worden, Nachbarn mussten das Areal verlassen. Am frühen Nachmittag ist es LVZ-Informationen zufolge gelungen, den 39 Jahre alten mutmaßlichen Täter zu überwältigen. Weitere Hintergründe sind weiter unklar.

Von mro