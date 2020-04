Chemnitz

Eine Gruppe von fünf Personen hat am Montagabend im Zentrum von Chemnitz aus Bauzäunen ein Hakenkreuz gebildet und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Dienstag bekanntgab, trafen die Beamten vor Ort eine Frau und vier Männer im Alter zwischen 21 und 40 Jahren an. Das Hakenkreuz war sechs mal sechs Meter groß. Ein Zeuge hatte die Polizei angerufen. Sie ermittelt nun wegen Verdachts auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von LVZ