Oschatz

Ein Sprayer hat in der Nacht zu Donnerstag in Oschatz sein Unwesen getrieben. Er habe an mehreren Orten Graffiti mit Hakenkreuzen, SS-Runen und Aufschriften wie ACAB (All Cops Are Bastards, alle Polizisten sind Bastarde) hinterlassen, berichtete die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Betroffen waren der Bahnhofsplatz, die Nossener Straße, der Eulensteg/Freiherr-vom-Stein-Promenade und die Oststraße.

Von lvz