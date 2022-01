Dresden

Es soll an die Opfer des 13. und 14. Februar 1945 erinnern: das Mahnmal „Tränenmeer“ auf dem Heidefriedhof in Dresden. Offenbar politisch motivierte Täter stießen am Wochenende die Skulptur des Mädchens herunter, die Teil des Denkmals war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Das teilte die Polizei auf DNN-Anfrage mit.

Hinter dem Akt des Vandalismus steckt wohl eine Gruppe, die sich „Autonome Aktionsgruppe Dresden Entnazifizieren“ nennt. Ein angebliches Bekennerschreiben liegt der Redaktion vor. „Taten haben Konsequenzen“, heißt es darin. Die Bombentoten Dresdens im kollektiven Gedenken zu betrauern, sei falsch.

Kritik der Politik

Deshalb hätten die Täter sich dazu entschlossen, ein „Mahnmahl des geschichtsrevisionistischen Gedenkens“ zu entfernen. Um das zu bewerkstelligen, griff die Gruppe auf technische Hilfsmittel zurück: Mit Hilfe einer Flex hatten die Täter die Statue von ihrem schwarzen Granitbecken geschnitten.

Die Zerstörungswut ließ die Künstlerin des Mahnmals, Malgorzata Chodakowska, sprachlos zurück. „Ich bin unendlich traurig“, sagte sie auf Anfrage. Das Denkmal sollte zur Verständigung zwischen den Menschen beitragen, war für „alle Opfer“ gedacht, die bei den alliierten Luftangriffen ums Leben gekommen waren.

Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) meldete sich zu Wort: „Die Beschädigung oder Zerstörung von Gedenkorten ist nie politisch, sondern einfach nur Vandalismus. Egal ob aus dem links- oder rechtsradikalen Spektrum: Wer sich an solchen Aktionen beteiligt, verlässt den demokratischen und zivilgesellschaftlichen Diskurs um eine vielfältige Erinnerungskultur.“

Für Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) sei die Vermittlung von historischen Fakten und das Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur der Anspruch einer pluralistischen Erinnerungskultur. Dazu gehöre der Diskurs über Denkmäler in einer offenen und demokratischen Gesellschaft. „Mit der mutwilligen Zerstörung der Skulptur ‚Tränenmeer’ jedoch werden Tatsachen geschaffen, die der Notwendigkeit der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht hilfreich sind, sondern einen Bärendienst erweisen.“

Staatsschutz ermittelt

Im Jahr 2010 hatte Chodakowska im Rahmen eines Wettbewerbs das Mahnmal erschaffen. Seitdem steht das „Tränenmeer“ auf dem Friedhof. Der Schaden lasse sich in jedem Fall wieder reparieren, sagte die Künstlerin. Dafür zuständig ist jetzt eine hiesige Gießerei.

Die dortigen Arbeiter müssen in einem ersten Schritt die Füße an die Beine schweißen, anschließend die Statue zurück auf das Becken heben. Chodakowska sprach von „sinnloser Arbeit“, in der Zeit lasse sich eine neue Skulptur anfertigen. Ob das Denkmal am 13. Februar wieder hergerichtet ist, könne Chodakowska nicht versprechen.

Nur noch ein Fuß ist auf dem Becken übrig. Quelle: Anja Schneider

Derweil ermittelt der Staatsschutz der Dresdner Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Bekennerschreiben gibt.

Es war nicht das erste Mal, dass politisch motivierte Randalierer auf dem Heidefriedhof wüteten. Vielmehr scheint es fast eine Tradition zu sein, Mahnmale im Vorfeld des 13. Februars anzugreifen, um eigene politische Ansichten in die Öffentlichkeit zu transportieren. Vergangenes Jahr etwa hatten linke Sprayer eine Gedenksäule auf dem Friedhof beschmiert. Der Schriftzug „Deutsche Täter.innen sind keine Opfer“ war zu lesen.

