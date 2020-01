Es sollte ein lustiger Abend werden in der Dresdner Herkuleskeule –doch am Ende muss sogar die Polizei kommen: Bei einer Kabarettaufführung haben Besucher rechte Parolen skandiert – und einen Schauspieler verletzt.

Rechte stören Kabarettaufführung mit Parolen in Dresden und verletzen Schauspieler

Herkuleskeule - Rechte stören Kabarettaufführung mit Parolen in Dresden und verletzen Schauspieler