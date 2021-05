Hochsitz steht in Elstertrebnitz in Flammen

Elstertrebnitz

Ein Hochsitz stand am Dienstagvormittag in Höhe der Bundesstraße 2 im Elstertrebnitzer Ortsteil Oderwitz in Flammen. Die freiwillige Feuerwehr des Ortes wurde gegen 11.15 Uhr alarmiert und rückte mit einem Löschfahrzeug an den Brandort aus, informierte Bürgermeister (CDU) und Feuerwehrkamerad David Zühlke. Seinen Worten zufolge war der hölzerne Hochsitz danach einsturzgefährdet, sodass er niedergerissen werden musste. Der Einsatz war gegen 12.30 Uhr beendet. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt, meldet die Polizei in Borna.

Von kh