Hopfgarten

Bei Abladearbeiten von einem Laster auf einem Feld im Frohburger Ortsteil Hopfgarten ist ein 60-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte, war der Laster bei den Arbeiten am Dienstag umgekippt, der Mann wurde im Führerhaus eingeklemmt. Helfer konnten ihn befreien. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen starb.

Von RND/mot/dpa