Nach dem Unfalltod einer Elfjährigen in Langenleuba-Oberhain hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Anklage am Amtsgericht Döbeln gegen den 21-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher erhoben. Eltern im Dorf kämpfen indes um Verbesserungen an der Schulbus-Haltestelle, wo der Unfall im März geschah.