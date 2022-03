Neukieritzsch/Lobstädt

Der kleine Yorkshire Terrier ist erst sechs Monate alt, als er aus seiner vertrauten Umgebung gerissen wird. Jetzt fürchten seine Halter in Lobstädt um sein Wohlbefinden und sogar um sein Leben. Denn der Welpe ist gestohlen worden, am helllichten Tag.

Ina Kansy, die ebenfalls in Lobstädt wohnt, fuhr am Sonnabendvormittag erst der Schreck in die Glieder, dann wollte sie ihren Augen nicht trauen. In der Glück-Auf-Straße flitzte ein kleiner Hund über die Straße, direkt vor ihren Wagen. Sie stoppte und fürchtete, sie könnte den Hund überfahren haben.

Beifahrer betritt Grundstück

Doch der machte sich offenbar gleich wieder auf den Rückweg. Als die Lobstädterin aussteigen wollte, um nachzuschauen, hielten fast neben ihr ein entgegenkommendes Auto und gleich dahinter noch eins. Aus dem vorderen Wagen stieg der Beifahrer aus, ging durch die Tür in das Grundstück und kam gleich wieder heraus. Ina Kansy erinnert sich, wie sie zu ihrer Tochter auf dem Beifahrersitz sagte: „Der wird doch nicht den Hund geklaut haben.“

Mann hält die Jacke komisch

Genau so war es wohl. Der Mann, beobachtete Kansy, hielt seine Jacke eigenartig zusammen und sagte beim Einsteigen in gebrochenem Deutsch in etwa zu ihr: „Alles gut, das Hund ist weg.“ Der ganze Vorfall soll höchstens eine Minute gedauert haben, dann waren beide Autos wieder weg.

Den mutmaßlichen Dieb beschreiben Kansy und Nachbarn, die den Vorgang ebenfalls beobachteten, übereinstimmend als untersetzten Mann südländischen Typs. Die Männer im nachfolgenden Auto sollen ähnlich ausgesehen haben.

Halterin befürchtet: „Der Hund leidet“

Der Welpe war im Garten wohl aus seinem eingezäunten Gelände entwischt und auf die Straße gelaufen. Das wurde ihm zum Verhängnis, weil genau im selben Moment die Hunde-Diebe auftauchten. „Das ist ein Drama“, sagt die Halterin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. „Er ist aus seiner Umgebung herausgerissen worden und leidet.“

Delikt: Diebstahl einer Sache

Für die Polizei ist der Vorfall dennoch nur ein Diebstahl, denn Hunde gelten als Sache. Einen eigenen Straftatbestand für den Diebstahl eines Tieres gibt es laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig nicht. Fast die einzige Hoffnung für die Besitzer ist nun, dass der Welpe in irgendeinem Verkaufsinserat im Internet auftaucht und sich so finden lässt. Und dass er wenigstens gut behandelt und nicht gequält wird.

Diebstähle von Hunden kommen innerhalb der Polizeidirektion immer wieder vor. Auch wenn die Vorfälle in der Statistik nicht exakt einzeln erfasst werden, dürften es von Januar 2020 bis heute knapp 20 gewesen sein. Mit am häufigsten verschwinden angeleinte Hunde vor Supermärkten.

Von André Neumann