Leipzig

Er soll auf dem Weg nach Leipzig eine Handtasche gestohlen haben: Die Leipziger Bundespolizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann. Er sei am 2. März 2019 in Naumburg in einen Regionalexpress gestiegen, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Gegen 15.15 Uhr habe der Unbekannte dann die Handtasche einer Frau entwendet – darin war den Angaben nach unter anderem das Portemonnaie und das Handy der Bestohlenen.

Polizei

Naumburg

Leipzig

Die Bundespolizei sucht nach diesem Mann. Er soll in einem Zug eine Handtasche gestohlen haben. Quelle: Bundespolizei Leipzig

Diesucht nun den Täter. Wer den Mann kennt oder ihn schon einmal inoder der Umgebung gesehen hat, meldet sich unter der Telefonnummer (0341) 99 79 90.

Von jhz