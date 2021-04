Impfbus des Deutschen Roten Kreuzes im Vogtlandkreis beschmiert

Oelsnitz

Unbekannte haben in Oelsnitz im Vogtland einen mobilen Impftruck des Deutschen Roten Kreuzes beschmiert. Sie schrieben mit schwarzer Farbe das Wort „Mörder“ auf die Seite des Fahrzeugs, wie das DRK am Samstag auf Twitter mitteilte. „Das hat uns sehr betroffen gemacht“, sagte der Sprecher des DRK-Landesverbands Sachsen, Kai Kranich dazu. Der Sattelauflieger sei in das feste Impfzentrum in Eich bei Treuen gebracht worden, wo er besser geschützt sei.

Laut Kranich ist es nicht das erste Mal, das Einrichtungen des DRK Ziel von Attacken war. Schon in der Vergangenheit sei etwa das Impfzentrum als „Giftzentrum“ verunglimpft worden. Allerdings sei nun eine neue Dimension erreicht. Zahlreiche Nutzer gaben auf Twitter ihrer Abscheu über die Tat Ausdruck und bedankten sich bei den Mitarbeitern des DRK für deren Einsatz.

Von dpa