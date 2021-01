Impfzentrum im Vogtland mit Farbe beschmiert

Treuen

Ein Impfzentrum in Treuen ( Vogtlandkreis) ist in der Nacht zum Samstag Ziel von Vandalismus geworden. Laut übereinstimmenden Medienberichten hätten Unbekannte sowohl an dem Gebäude, in dem das Impfzentrum eingerichtet wurde, als auch auf einem davor befindlichen Schild jeweils den Schriftzug „Gift“ angebracht. Auf dem Schild wurden die Buchstaben so platziert, dass dort das Wort „Giftzentrum“ zu lesen ist.

Für Nachfragen war die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Samstag nicht erreichbar. Den Berichten zufolge wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Der Vogtlandkreis war am Samstag der Landkreis mit der bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut vermeldete in Summe 7264 Fälle, die Inzidenz liegt demnach bei 885,4. Nach LVZ-Berechnungen stieg der Wert sogar auf 1035,9.

