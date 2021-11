In Bad Lausick Nazi-Symbole auf die Fahrbahn gesprüht

Bad Lausick

Am Montagnachmittag haben Zeugen die Polizei über Nazi-Schmierereien in Bad Lausick informiert. Sie teilten gegen 15.40 Uhr mit, dass Unbekannte auf die Fahrbahn in der Bahnhofstraße zwei nationalsozialistische Symbole sprühten. Beamte des Polizeireviers Grimma begaben sich zum Ort und stellten die Symbole in einer Größe von circa 50 x 50 Zentimeter in weißer Farbe fest.

Die Zeichen wurden unkenntlich gemacht, teilt die übergeordnete Polizeidirektion Leipzig mit. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Von LVZ