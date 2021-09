In Borna Nazi-Symbole auf Parkbank geschmiert

Borna

Die Polizei hat in Borna die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Unbekannte sprühten mit weißer und orange Farbe nationalsozialistische Symbole an eine Parkbank in Rudolf-Virchow-Straße, hat die Direktion Leipzig am Dienstagvormittag mitgeteilt. Der Tatzeitraum sollen zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, gelegen haben. Die Zeichen hatten die Größe von 0,3 mal 0,3 Meter und 0,4 mal 0,3 Meter. Sie wurden unkenntlich gemacht. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von LVZ