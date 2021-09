Großeinsatz der Feuerwehr im thüringischen Lucka: Dort waren am frühen Sonntag im Wellpappenwerk etwa 50 Quader gepressten Papiers in Brand geraten. Auch Feuerwehren aus dem benachbarten Groitzsch wurden alarmiert.

In Lucka brennen Papierquader – Groitzscher Wehren eilen zu Hilfe

In Lucka brennen Papierquader – Groitzscher Wehren eilen zu Hilfe

Kostenlos bis 13:21 Uhr In Lucka brennen Papierquader – Groitzscher Wehren eilen zu Hilfe