In Wermsdorf brennt unbewohntes Gebäude

Wermsdorf

Am Montag gegen 21 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über einen Gebäudebrand in Wermsdorf informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Gegenstände im leerstehenden und unbewohnten Gebäude aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Wermsdorf, Luppa, Mahlis und Malkwitz kamen zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens am Gebäude ließ sich noch nicht beziffern.

Brandursachenermittler im Einsatz

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer Brandstiftung eingeleitet. Ein Brandursachenermittler wird den Brandort untersuchen.

Von lvz