In Wurzen Nazi-Symbole auf Parteiplakate geschmiert

Wurzen

Unbekannte haben in Wurzen mehrere Plakate der Parteien CDU und SPD mit nationalsozialistischen Symbolen und Schriftzügen beschmiert. Geschehen ist das in der Karl-Marx- und der Dresdener Straße wohl in der Nacht zum Sonnabend. Der Polizei wurde es gegen 8.20 Uhr bekannt. Darüber hat sie am Sonntag informiert. Die Symbole und Schriftzüge wurden daraufhin unkenntlich gemacht. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen.

Von LVZ