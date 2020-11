Dresden

Polizei und Staatsanwaltschaft führen seit Dienstagmorgen in Berlin großangelegte Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe im November 2019 durch. 18 Objekte werden durchkämmt, darunter zehn Wohnungen, Garagen und auch Fahrzeuge.

Drei dringend Tatverdächtige festgenommen

Drei Tatverdächtige sind von Spezialkräften festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Im Zentrum stehe „die Suche nach den entwendeten Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln, wie Speichermedien, Bekleidungsstücken und Werkzeugen“.

Die drei Festgenommenen sind den Angaben zufolge deutscher Herkunft. Sie sind dringend des schweren Bandendiebstahls und der zweifachen Brandstiftung tatverdächtig.

Die Diebe hatten in einer Dresdner Tiefgarage den Fluchtwagen angezündet. Quelle: Roland Halkasch

1638 Einsatzkräfte sind an der Maßnahme beteiligt, darunter Spezialkräfte des Bundes, aber auch Beamte aus Sachsen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Berlin ist mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Der Einsatzschwerpunkt liegt in Neukölln, berichtet die Polizei auf Twitter.

Rückblick: So unspektakulär lief der spektakuläre Einbruch

Die Täter gingen an jenem Novembermorgen koordiniert und rasch vor. Sie setzten einen Elektroverteiler in Brand, um die Stromzufuhr zum Museum zu unterbrechen. Dann stiegen sie durch ein Fenster ein, zerschlugen eine Vitrine und nahmen sich zahlreiche der wertvollen historischen Juwelen. Auf der Flucht wechselten sie den Wagen und zündeten das erste Fluchtfahrzeug an.

