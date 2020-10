Kassiererin stellt sich Ladendieben in Nobitz in den Weg

Nobitz

In Nobitz hat sich einen Kassiererin eines Discounters am Mittwoch Ladendieben in den Weg gestellt. Die Frau habe bemerkt, wie drei bisher Unbekannte ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollten, konnte sie aber letztlich nicht aufhalten. Die Diebe seien laut Polizei mit dem Auto geflüchtet – offenbar mit Erfolg, denn „unverzüglich“ eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Altenburger Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können. Die Polizeiinspektion ist unter der Telefonnummer 03447 / 4710 erreichbar.

Von OVZ