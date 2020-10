Bennewitz

Eine angeschossene Katze wurde am Freitagnachmittag in einem Kleingartenverein in Bennewitz gefunden. Die Ehefrau des Finders brachte die Katze zu einem Tierarzt. Die dortige Untersuchung ergab, dass das Tier von einem Diabolo-Geschoss verletzt worden war. In Folge dessen musste die Katze eingeschläfert werden. Ein Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden, teilten die Beamten mit. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von LVZ