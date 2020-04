Dresden

Trotz frühlingshaften Wetters mit viel Sonnenschein und trotz anstehender Lockerungen haben sich die Menschen in Sachsen am Wochenende weitgehend an die Beschränkungen zur Corona-Pandemie gehalten. „Es sind uns keine gröberen Verstöße bekannt“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Dresden. Die Menschen verhielten sich sehr verantwortungsbewusst.

Hygiene-Starterpakete für Schüler und Lehrer

Ab Montag gibt es gelockerte Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Sachsen. Das hatte die Landesregierung am Freitag auf den Weg gebracht. Für Abschlussklassen beginnt die Schule. 50.000 Schüler und 20.000 Lehrer erhalten sogenannte Hygiene-Starterpakete. Sie beinhalten Handdesinfektionsmittel und Schutzmasken aus Stoff. Kleinere Geschäfte dürfen öffnen und Gottesdienste sind in begrenztem Rahmen erlaubt. In Bus, Bahn und Einzelhandel gibt es die Maskenpflicht. Auch Tücher und Schals sind erlaubt. Die jetzige Verordnung gilt bis 3. Mai.

Anzeige

Link: Alle Beiträge zum Corona-Virus im Liveticker.

Weitere LVZ+ Artikel

Unterdessen hat die sächsische CDU weitere Lockerungen für Regelungen in der Corona-Krise im Blick. „In den nächsten Tagen werden wir als CDU-Fraktion mit der Staatsregierung über einen Stufenplan für mögliche weitere Lockerungen beraten, die dann schrittweise mit Blick auf die aktuelle Infektionssituation in Sachsen ab 4. Mai gelten könnten“, erklärte Fraktionschef Christian Hartmann am Sonntag. Diese könnten dann unter anderem für Gastronomie, Friseurläden, Kosmetikstudios sowie Zoos und Tiergärten, Möbel- und Elektromärkte gelten. Zudem gehe es um mögliche weitere Lockerungen noch bestehender Kontaktbeschränkungen.

Mehr als 4000 Infektionen in Sachsen

In Sachsen haben sich bislang 4277 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der positiv Getesteten stieg binnen eines Tages damit nur noch um 37 an, wie aus Informationen des Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Ein weiterer Mensch starb. Die Zahl der Toten erhöhte sich damit auf 107. 2800 der positiv getesteten Menschen sind wieder gesund. Am Samstag war die Zahl der Infizierten um 60 auf 4240 gestiegen.

Kommunen und Unternehmen haben sich auf die Maskenpflicht eingestellt. Die Stadt Dresden verteilt zum Beispiel ab Montag 200 000 Schutzmasken. Bei der Vogtlandbahn ist jetzt das gesamte Personal mit Schutzmasken ausgestattet worden. Man hoffe, dass sich auch die Fahrgäste an die Bestimmungen hielten, sagte ein Sprecher. Bei der Chemnitzer Verkehrs-AG ist das Betreten der Fahrzeuge entsprechend nur noch mit ausreichendem Mundschutz gestattet.

von dpa