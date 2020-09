Frohburg

Am Montag hat ein Motorradfahrer auf der B7 versucht, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Laut Polizeiangaben gab der Mann Gas, verließ die Bundesstraße und fuhr in Richtung Gnadstein über eine Straße, die bald in einen Waldweg überging. Dort kam er in einer Linkskurve vom Weg ab, fuhr in den Wald, stürzte in einen Graben und verletzte sich. Hier fanden ihn die Polizeibeamten. Schnell stellte sich heraus, dass der 35-Jährige keinen Führerschein besitzt. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Die Polizei hat in mehreren Punkten Ermittlungen aufgenommen – unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Von lvz