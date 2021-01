Kerze löst Brand in Mehrfamilienhaus in Torgau aus 

Leipzig

Eine Kerze hat am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Torgau ausgelöst. Die Löschversuche des 57-jährigen Bewohners seien misslungen, teilte die Leipziger Polizei am Freitag mit. Daraufhin habe der Mann einen Nachbarn alarmiert, der wiederum Polizei und Feuerwehr rief. Den Angaben zufolge mussten 23 Personen wegen Rauchentwicklung auf den Fluren das Haus verlassen. Es sei niemand verletzt worden, die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von liko