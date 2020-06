Eilenburg

In Eilenburg haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Zugangstür zum Gebäude des Technischen Hilfswerks in der Dr.-Belian-Straße aufgebrochen. Sie drangen in die Räume ein und durchsuchten sie. Die Einbrecher entwendeten drei Benzinkettensägen und mehrere Lampen. Der Stehlschaden wird auf 2500 Euro geschätzt, der Sachschaden auf mindestens 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl.

Anzeige

Von lvz