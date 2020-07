Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A14 östlich von Leipzig

Leipzig

Ein Unfall auf der A14 östlich von Leipzig hat am Freitagnachmittag zu einem kilometerlangen Stau in Fahrtrichtung Dresden geführt. Wie eine Sprecherin der Leipziger Polizei sagte, waren zwei Autos in den Unfall zwischen dem Dreieck Parthenaue und Naunhof verwickelt. Eine Frau habe im Anschluss über Schmerzen geklagt, hieß es. Über die genaueren Umstände des Unfall sowie weitere mögliche Verletzte konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Infolge des Unfalls war lediglich der Standstreifen befahrbar. Es kam zu einem kilometerlangen Stau, der am frühen Abend auf der A14 bis hinter die Anschlussstelle Leipzig-Ost zurückreichte. Auch auf der A38 staute es sich bis auf Höhe Seifertshain.

Von CN