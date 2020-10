Kind bei Unfall in Naunhof schwer verletzt

Naunhof

Der 60-jährige Fahrer eines Citroen war am Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr in Naunhof auf der Brandiser Straße von der Damaschkestraße kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs.

Kurz vor dem Kreisverkehr überquerte plötzlich ein vierjähriges Mädchen von links nach rechts die Straße und das Fahrzeug erfasste das Kind.

Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Gegen den 60-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

